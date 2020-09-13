شكري: مصر تدعم التواصل لحل سلمي للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، إن بلاده تدعم التوصل لحل سلمي بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني زوهراب ماتساكنيان، أن "مصر تعتز بالرباط التاريخي القوي مع أرمينيا، بالإضافة إلى تقارب الرؤى بين البلدين يعزز من العلاقات الثنائية".

وأوضح أن "ظروف جائحة الكورونا حالت دون زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا".

وأكد أن "هناك إرادة سياسية قوية لتعزيز أوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، وأن المباحثات تطرقت لحجم التبادل التجاري بين البلدين".

من جانبه، قال وزير خارجية أرمينيا، إن "مصر من أولى الدول التى اعترفت باستقلال أرمينيا فى العام 1992 واستضافت بعثتها الدبلوماسية".

وأشار إلى أن "علاقات البلدين مبنية على الثقة والصداقة بين شعبى البلدين، حيث أن الشعب الأرمينى جزء من الحضارة المصرية".

وزير الخارجية #سامح_شكري يعقد جلسة مُحادثات رسمية مع وزير خارجية أرمينيا #زوهراب_مناتساكانيان لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية 🇦🇲🇪🇬@ZMnatsakanyan pic.twitter.com/dFNMHkJ1rC — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 13, 2020

وأضاف أن "مصر دولة هامة ومحورية في الشرق الأوسط وأن أرمينيا تسعى دوما للتواصل المشترك".

وأكد أن "أرمينيا تدعم الدور المصري لإحلال السلام في المنطقة".