في أول ظهور علني منذ سنوات.. السيستاني يتحدث عن الانتخابات والسلاح والفساد

أعرب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، اليوم الأحد، عن دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو/ حزيران 2021، بعد أول لقاء يجريه منذ نحو عام مع مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة.

وقال السيستاني، في بيان، نشرته وسائل إعلام عراقية، رفقة فيديو عن الاجتماع الثنائي الذي عقده مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، إن "الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة".

— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) September 13, 2020

وشجع السيستاني، العراقيين "على المشاركة بصورة واسعة في الانتخابات"، محذرا من أن "مزيدا من التأخير في إجراء الانتخابات أو إجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي إلى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ إلى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه".

كما طالب المرجع الديني، الحكومة بـ"الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على المنافذ الحدودية وتحسين أداء القوات الأمنية وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص وفتح ملفات الفساد الكبرى".

— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) September 13, 2020

واستقبل السيستاني، هينيس - بلاسخارت في منزله المتواضع في مدينة النجف، بعد عشرة أشهر على آخر لقاء بينهما. وقالت المبعوثة الأممية "إذا جرت بالطريقة الصحيحة وبشكل صحيح وذو مصداقية، فقد تفتح (الانتخابات) فصلا مهما بالنسبة للبلاد".

ونادرا ما يظهر السيستاني في العلن بينما ينقل ممثل عنه لخطبه صلاة الجمعة كل أسبوع. كما يتجنّب لقاء شخصيات سياسية باستثناء ممثلي الأمم المتحدة.