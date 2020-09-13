بومبيو: ترامب هيأ الظروف للدول لتفصح أنها تعبت من مشاكل الماضي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيأ الظروف للدول لتُفصح أنها تعبت من مشاكل الماضي.

ونشر بومبيو تغريدة غبر حسابه الشخصي على "تويتر" جاء فيها: "هيأ الرئيس دونالد ترامب الظروف للدول لتُفصح أنها تعبت من مشاكل الماضي. نريد أن تعترف الدول بحق وجود دولة إسرائيل".

.@SecPompeo: President @realDonaldTrump set the conditions for countries to say we've had enough of this, we really just want to acknowledge that Israel has a right to exist. pic.twitter.com/dInABUoHZt — Department of State (@StateDept) September 13, 2020

​​وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

يأتي ذلك بعد شهر من الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، لتصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).