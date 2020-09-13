وزير الخارجية المصري: تدخلنا في ليبيا لتثبيت الوضع العسكري

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، دعم مصر المطلق لجهود تسوية النزاع في ليبيا، وأنها ليس لديها أي تحفظ على أي طرف ليبي يشارك في العملية السياسية.

وصرح شكري، أثناء مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان، بأن مصر تتمسك بإيجاد حل سياسي ليبي-ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة ضمان وحدة أراضي ليبيا واحترام القرارات الدولية ذات الصلة.

سامح شكري: مصر تدعم كل الجهود المبذولة لحل أزمة ليبيا ونتمسك بحل سياسي ليبي ليبي#eXtranews pic.twitter.com/FVJffiPTtA — eXtra news (@Extranewstv) September 13, 2020

وقال شكري، إن "مصر تدخلت لتثبيت الوضع العسكري في ليبيا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود "تدخلات خارجية لخدمة سياسات توسعية في ليبيا".

وأضاف: "هناك من يجلب مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا".

ووجه وزير الخارجية في هذا الصدد انتقادات جديدة إلى تركيا، محملا إياها المسؤولية عن انتهاج "سياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وقال إن "الأهم هو الأفعال وليست التصريحات"، مضيفا: "إذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها".