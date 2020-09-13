نادي الأسير: إصابة عشرات الفلسطينيين بسجن عوفر

أصيب عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر، مساء اليوم الأحد، جراء الاعتداء عليهم من قبل قوات القمع الإسرائيلية. حسبما ذكر نادي الأسير الفلسطيني.

رام الله – سبوتنيك. وقال النادي، في بيان، اليوم الأحد إن:

"عشرات الإصابات سُجلت بين صفوف الأسرى، جرّاء رشهم بالغاز، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والكلاب البوليسية خلال عمليات الاقتحام، عدا عن عمليات العزل والنقل، وكانت أعلى نسبة إصابات في قسمي (20) و(19) الذي شهد المواجه الأعنف ليلة استشهاد الأسير الخطيب".

وأضاف "هذا الاقتحام الثالث الذي يتعرض له أسرى سجن عوفر منذ استشهاد رفيقهم الأسير داوود الخطيب في تاريخ الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري"، محذرًا من أن ما يجري بحق الأسرى بالغ الخطورة.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني إن "إدارة سجون الاحتلال وقواتها صعّدت من عمليات الاقتحام منذ مطلع العام الماضي، والذي شهد أعنف عمليات القمع منذ سنوات، وواصلت ذلك خلال العام الجاري 2020".

يشار إلى أن الأسرى خلال الأيام الماضية نظموا خطوات احتجاجية ردت عليها إدارة السجن بمزيد من القمع والاقتحامات حيث نقلت على خلفية ذلك (34) أسيرًا منهم الهيئة التنظيمية للأسرى في قسم (20) حسب ما ذكر نادي الأسير.