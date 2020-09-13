فنان إسرائيلي يؤدي النشيد الوطني للبحرين على العود

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطعا مصورا لفنان إسرائيلي يعزف النشيد الوطني البحريني على العود.

وذكرت الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الفنان الإسرائيلي، موشيه حبوشة، عزف على آلة العود وأدى النشيد الوطني لمملكة البحرين.

الفنان الإسرائيلي موشي حبوشة يعزف على العود ويؤدي النشيد الوطني لمملكة البحرين.🇧🇭🎶 pic.twitter.com/QF6ut8Kh5T — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 13, 2020

وجاء عزف النشيد الوطني البحريني على خلفية إعلان مملكة البحرين تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.