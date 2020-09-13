صحيفة عبرية: التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والإمارات بدأ في العام 2006 

زعمت صحيفة عبرية أن التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والإمارات بدأ في العام 2006.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن هناك تحالفا استراتيجيا بين الإمارات وإسرائيل، ليس بعد الإعلان عن توقيع اتفاق سلام تاريخي بينهما، وإنما بدأ منذ العام 2006، إبان الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان.

وادعت الصحيفة أنه بدأ التحالف الاستراتيجي بين البلدين، والذي شبهته بتحالف أو بحلف "الناتو"، ليس مع الحرب الثانية على لبنان (صيف 2006)، وإنما ربما مع بداية القرن الحالي، وبأن هذا التحالف كان مخفيا، والآن ظهر أو خرج إلى النور.

ورأت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الأسباب الجوهرية للتحالف الاستراتيجي بين الإمارات وإسرائيل هو كراهية أو معاداة إيران والتوافق على مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، فضلا عن التعاون التقني والتكنولوجي والطبي والعلمي بين الجانبين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر"، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، في الثالث عشر من الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".