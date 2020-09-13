قوى أساسية تعلن عدم رغبتها بالمشاركة في الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عدم رغبة حزبه بالمشاركة في الحكومة، قبل ساعات من توجه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى قصر بعبدا لتقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأشار المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، اليوم الأحد، إلى أن "المشكلة ليست مع الفرنسيين المشكلة داخلية ومن الداخل".

وأضاف البيان أنه (بري) "أطلق عنوانا واحدا للحكومة؛ الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم اطلاق مشاورات".

وأضاف البيان "لذا أبلغنا رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب من تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الأسس في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده".

وفي موقف مشابه أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أنه لا رغبة لديه بالمشاركة بالحكومة.

وقال باسيل في مؤتمر صحفي: "ما يهمنا هو تنفيذ المهمة أي الإصلاح ولهذا حددنا منذ اللحظة الأولى أن ما يهمنا أمر واحد وهو أن تكون الحكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية، برئيسها ووزرائها وبرنامجها".

وشدد على أنه "لا يوجد مطلب ولا شرط لدينا بالحكومة سوى قدرتها على تنفيذ البرنامج الإصلاحي". لافتاً إلى أن المشاركة بالحكومة ليست شرطا لدعمه.

وأضاف باسيل "نحن مسهلون لتأليف الحكومة بكل ما يتطلّبه الأمر، لكن بدافع الحرص على حسن التأليف ونجاح المهمّة، ننبّه للمخاطر ونطرح الأسئلة المفيدة لتجنب الوقوع بالأخطاء القاتلة للمهمّة، نطرحها لإعطاء النصيحة، ولو لم تأتي الأجوبة، سنبقى على موقفنا المسهل".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلف السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت في 4 آغسطس/آب.