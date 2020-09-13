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    تلاميذ سوريا يعودون إلى مقاعدهم وسط توجس عام من كورونا

    بعد تجاذبات... تلاميذ سوريا يعودون إلى مقاعدهم وسط توجس من "كورونا"... صور

    © Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR
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    بعد انقطاع استمر لسبعة أشهر عن العملية التعليمية، عاد اليوم أكثر 3.7 مليون طالبا وتلميذا من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم في جميع محافظات الجمهورية العربية السورية، مع اتخاذ وزارة التربية الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.

    وأكدت وزارة التربية اتخاذها كافة التدابير اللازمة لتأمين عودة آمنة وصحية للطلاب والأطر التعليمية في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، فقد عاد اليوم نحو 3735521 طالبا وتلميذا إلى مقاعد الدراسة للموسم الجديد.

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    © Sputnik . Ateea Al-ateea
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    ورصدت كاميرا "سبوتنيك" عودة التلاميذ والطلاب إلى مدارسهم العاصمة السورية دمشق كأول دولة تستأنف العملية التعليمية، في مشهد يكشف  إصرار السوريين على استعادة حياتهم الطبيعية رغم التوجس العام من تزايد انتشار فيروس كورونا على التوازي مع الصعوبات المعيشية التي يكرسها الحصار الاقتصادي الغربي، عقب سنوات طويلة تعرضت خلالها البلاد لهجمة إرهابية أرخت بظلمتها على البنى التحتية لمختلف القطاعات، وفي مقدمها القطاع التعليمي الذي طالت التفجيرات والتدمير قسما كبيرا منه، فيما تم الاستيلاء على آلاف المدارس من قبل المسلحين الموالين للجيشين الأمريكي والتركي.

    ربا قاسم، مديرة مدرسة "شجرة الدر" في حي الشاغور بدمشق، قالت لـ"سبوتنيك" إن الإدارات قامت بتعقيم كافة أقسام المدارس على مرحلتين، مشيرة إلى أن البدء بتوزيع كتب المناهج على الطلاب، بانتظار استكمال الكميات اللازمة من مطابع وزارة التربية.

    تلاميذ سوريا يعودون إلى مقاعدهم وسط توجس عام من كورونا
    © Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR
    تلاميذ سوريا يعودون إلى مقاعدهم وسط توجس عام من "كورونا"

    وبينت قاسم أن "الملاحظة الأولية تشير إلى التزام الطلاب بمعظم الإجراءات المتعلقة بمنع انتشار كورونا، ومن جهتنا كإدارات تم توزيع وسائل التعقيم والنظافة على الأماكن المناسبة".

    وأكدت مديرة مدرسة "شجرة الدر" أن فريق الإشراف الصحي في كل مدرسة يعمل وفق لائحة إجراءات خاصة للمساعدة في منع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن أي شكوك بإصابة ما بين أحد الأطفال، تستدعي اتخاذ الإجراءات المحددة من قبل وزارة التربية، وفي حال تأكيد الإصابة يتم العزل للطالب في منزله لمدة 15 يوما.

    تلاميذ سوريا يعودون إلى مقاعدهم وسط توجس عام من كورونا
    © Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR
    تلاميذ سوريا يعودون إلى مقاعدهم وسط توجس عام من "كورونا"

    وشهدت الأيام القليلة الماضية تجاذبا حادا بين أساتذة بكلية الطب البشري في جامعة دمشق، وبين وزير التربية الذي رفض تأجيل افتتاح المدارس، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار كورونا ومحاصرة البؤر المحتملة حال حدوثها، فيما انقسم السوريين بين الطرفين.

    وفي جولة لها على مدارس دمشق، قالت الدكتورة ناديا الغزولي مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التعليمية لـ"سبوتنيك": أن "وزارة التربية كلفت المدراء المركزيين للقيام بجولات تفقدية على جميع مدارس الجمهورية للوقوف بدقة على استجابة إداراتها لمهمة استقبال الأطفال في اليوم الأول من العام الدراسي.

    تلاميذ سوريا يعودون إلى مقاعدهم وسط توجس عام من كورونا
    © Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR
    تلاميذ سوريا يعودون إلى مقاعدهم وسط توجس عام من "كورونا"

    وأوضحت الغزولي بأن جولات المدراء المركزيين تشمل تقييم الأداء في تطبيق البروتوكول الصحي من قبل إدارات المدارس، واستعدادات الكادرين الإداري والتدريسي لجهة تهيئة المستلزمات اللازمة وما تم إنجازه خلال أيام (الأسبوع الإداري) الذي سبق افتتاح المدارس.

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    وأشارت مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج إلى أن الإشراف المركزي يسعى أيضا إلى تفقد حسن تطبيق البنود الـ 23 للبروتوكول الصحي الذي تم اعتماده في المدارس السورية، موضحة بأن المشرف الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة في كل مدرسة، سيضطلع بمهام رقابة الحالات المشكوك بإصابتها بين الأطفال، والبت بها.

    وبينت الغزولي أن وزارة التربية أصدرت توجيهات بتقليص مطالب القرطاسية والدفاتر لتخفيف الأعباء عن أهالي الطلاب في هذه الظروف.

    وخلال الفترة الماضية، عملت وزارة التربية السورية عبر مديرياتها في المحافظات على تنفيذ العديد من الإجراءات استعدادا للعام الدراسي الجديد وفق البروتوكول المعتمد منها تعقيم المباني المدرسية بكاملها من أرضيات وجدران ونوافذ وسلالم وحمامات ومقاعد وأبواب وأدراج ومكاتب وطاولات بمادة هيبوكلوريد الصوديوم الممدد إضافة إلى استمرار العمل على تأمين ميزان حرارة الكتروني لكل مدرسة.

    تلاميذ سوريا يعودون إلى مقاعدهم وسط توجس عام من كورونا
    © Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR
    تلاميذ سوريا يعودون إلى مقاعدهم وسط توجس عام من "كورونا"

    وأصدرت وزارة التربية في الـ20 من شهر آب الماضي بروتوكولا صحيا للعودة إلى المدارس تمهيداً لبدء العام الدراسي الجديد وفق متطلبات الحفاظ على مستوى التعليم في سورية مع ضمان صحة وسلامة التلاميذ والطلاب والعاملين في الحقل التربوي في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

    وكان مجلس الوزراء المكلف تسيير الأعمال قرر في الـ 23 من آب الماضي افتتاح المدارس في الـ 13 من شهر أيلول الجاري وذلك بعد اطلاعه على البروتوكول الصحي المقدم من وزارة التربية للتصدي لوباء كورونا خلال العام الدراسي الجديد.

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