حماس تستهجن "هرولة دول عربية لإقامة علاقات مع إسرائيل"

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، ما وصفته بـ "هرولة" عدد من الدول العربية باتجاه تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكدة ضرورة توحد القوى الفلسطينية من أجل إنقاذ قضيتهم.

رام الله- سبوتنيك. وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، في بيان، اليوم الأحد، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تشكيل هذه القيادة يعبر عن البدء بتنفيذ القرارات الوطنية الصادرة عن اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في رام الله وبيروت الأسبوع الماضي".

وأضاف "كلنا ثقة في مضي المرجعيات الوطنية نحو خطوات أكثر لتحويل حالة الرفض لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية إلى خطوات واقعية".

وتابع بدران "الفصائل والقوى كافة متفقة على الشروع بتنفيذ كل مخرجات اجتماع الأمناء العامين، لكن هرولة عدد من الدول العربية إلى تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال دفع بملف تشكيل القيادة الوطنية الموحدة إلى رأس أجندة الفعل الفلسطيني مع التأكيد على ضرورة تعاون كل الفلسطينيين في تصليب جبهتهم الداخلية والتسامي فوق كل الخلافات لإنقاذ قضيتهم".

وأكد بدران على التجاوب الكبير من جميع القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية، واستجابتها السريعة للتعامل مع الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وبالمشروع الوطني الفلسطيني، مضيفا "واثقون من قدرة الشارع الفلسطيني على المبادرة واجتراح خطوات تقلب الطاولة في وجه كل من يتعاطى مع المشاريع والأفكار الرامية لتصفية القضية الفلسطينية عبر حلول مفروضة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية".

وقررت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية اعتبار يوم الثلاثاء الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الجاري يوم رفض شعبي في الوطن ترفع فيه راية فلسطين رفضا لاتفاق التطبيع البحريني الإماراتي مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق بين إسرائيل والبحرين لإقامة علاقات دبلوماسية، يتم توقيعه في الخامس عشر من شهر أيلول/سبتمبر الجاري بالتزامن مع توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي.

وغرد ترامب عبر تويتر "إنجاز تاريخي آخر اليوم. صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا إلى اتفاق سلام".

يذكر أن معظم الدول العربية تقاطع إسرائيل منذ عقود وترفض إقامة علاقات طبيعية معها إلا بعد التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام التي أقرت في القمة العربية ببيروت عام 2002.