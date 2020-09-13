اليونيفيل تعلن إصابة 90 جنديا من قواتها جنوبي لبنان بفيروس كورونا

أعلنت قوات حفظ السلام (اليونيفيل) عن إصابة 90 جنديا من قواتها العاملة في جنوبي لبنان بفيروس كورونا.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الـ"يونيفيل" أندريا تيننتي اليوم الأحد:

"إصابة 90 جنديا من قوات حفظ السلام بفيروس كورونا المستجد",

مشيرا إلى أن "88 منهم من نفس الوحدة واثنان من بلد آخر مساهم بالقوات، وهم في عزلة تامة، وتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس".

وبين المسؤول الأممي أن: "بعض الأعراض ظهرت على أربعة فقط من حفظة السلام، في حين جاءت نتيجة الآخرين إيجابية بفضل التدابير الصارمة لتعقب المخالطين، والتي وضعتها البعثة منذ البداية. ووفقا لإجراءاتنا الطبية المعتمدة، تم نقلهم إلى منطقة محددة تابعة ليونيفيل مجهزة لحالات COVID-19. كما قمنا بتتبع الجهات المخالطة بحزم، وطبقنا نظاما شاملا للاختبار والعزل".

ولفت إلى أن "يونيفيل تتخذ تدابير احترازية صارمة للغاية مع جميع عناصرها العسكريين والمدنيين داخل مراكزهم وخارجها، عبر اتباع جميع البروتوكولات المعتمدة بما في ذلك الحجر الصحي والعزل بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية والحكومة اللبنانية. وفي ما يتعلق بموظفينا، قمنا بمراجعة أدوار جميع موظفي يونيفيل المدنيين ونقوم بتنفيذ تدابير بديلة، بما في ذلك العمل من المنزل".

وأفاد أن كل إجراءات "يونيفيل" المتعلقة بتنفيذ ولايتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 "مستمرة ولم تتأثر. كما أن الوضع في منطقة عمليات البعثة وعلى طول الخط الأزرق هادىء ومستقر.

واليونيفيل على اتصال مع جميع السلطات اللبنانية ذات الصلة ومع المقر الرئيسي في نيويورك".