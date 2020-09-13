مصر... حبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط بعد وفاة "الأسترالي"

كشف مصدر قضائي مطلع، أن النيابة العامة قررت حبس 4 أمناء شرطة، وإخلاء سبيل ضابط بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ فى اتهامهم بواقعة مقتل شاب يدعى "الأسترالي" بالمنيب بالجيزة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد ذكرت في بيان، الثلاثاء الماضي، أنها تلقت إخطارا من الشرطة بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة".

وأشار البيان إلى أن "المشاجرة أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله".

ووفقا للبيان، انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى 5 شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلة على جانب من مكان الواقعة، وناظرت جثمان المتوفى بمستشفى "أم المصريين" فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده. بحسب موقع "مصراوي".

وأوضح البيان أن النيابة الطبيب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثم الإعلان عنها فور انتهائها.