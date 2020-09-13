الصحة المصرية تكشف شروط التطوع لاختبار لقاح كورونا

ووفقا لما نشرته صحيفة "المصري اليوم"، قال حسني: "شروط التطوع لتلقي لقاح كورونا تتضمن أن تكون الفئة العمرية للمتطوعين تبدأ من 18 عاما فأكثر، وأن يكون المتطوع مقيم بمصر، ولديه القدرة النفسية لخوض التجرية، ولا يعاني من حمى أو سعال أو حساسية قبل 14 يوما من تقدمه، فضلا عن عدم جواز تقدم مرضى الصرع والتشنج والأوعية الدموية والقلب".

وتابع "السيدات الحوامل ومن لهن الرغبة بالحمل خلال العام المقبل ممنوعات من التطوع لتلقي لقاح كورونا"، موضحا أن التجارب السريرية للقاحات تمر بـ 3 مراحل بصفة عامة.

وأضاف "المصريون لن يكونوا فئران تجارب، لن نعطي أي مواطن اللقاح إلا بعد التأكد من التجارب خلال أول مرحلتين، وهو ما حدث. من المرجح أن تحدث أعراض جانبية طفيفة بعد تلقي المتطوع اللقاح مثل ارتفاع الحرارة بقيمة نصف درجة أو التهابات بسيطة بالجيوب الأنفية لمدة لا تتخطى يومين أو 3 أيام".

وأتم "أنا شخصيا ونجلي سجلنا كمتطوعين لتلقي اللقاح، ونحتاج إلى 6 آلاف متطوع لانتهاء الدراسة، وأعتقد أنه مع أوائل العام المقبل سنبدأ مرحلة التصنيع حال انتهاء اختبار اللقاح".