عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

وبحسب وكالة "وام"، يضم الوفد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
نيابة عن #رئيس_الدولة وبدعوة من #الرئيس_الأمريكي .. #عبدالله_بن_زايد يصل إلى #واشنطن للتوقيع على معاهدة #السلام بين #الإمارات و #إسرائيل.#الإمارات_رسالة_سلام #وام pic.twitter.com/4jX6uEcNqj— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 13, 2020
وقبل أسبوعين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.
وباتت الإمارات أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.
وعقب أيام، سارت مملكة البحرين على نهج الإمارات، معلنة عن التطبيع مع إسرائيل.
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