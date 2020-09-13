القروض الوطنية نافذة أمل جديدة للجنود المسرحين من الجيش السوري

وصل عدد المسرحين الذين سجلوا للاستفادة من القرض الوطني للمسرحين من خدمة العلم في فروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في المحافظات السورية منذ بدء التسجيل في الأول من الشهر الجاري حتى الآن إلى أكثر من 1000 جندي مسرح .

وتتراوح قيمة القرض الذي جاء تنفيذاً لاتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق مع مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير في الـ 17 من الشهر الماضي من 250 ألف ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة كحد أقصى دون فوائد مترتبة على المسرحين بينما يقوم الصندوق بتسديد قيمة فائدة القرض كاملة والبالغة 10 بالمئة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتصل مدة تسديد القرض إلى 5 سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ استحقاق القسط الأول الذي يبدأ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ المنح.

وأشار مدير عام الصندوق المهندس لؤي العرنجي في تصريح له إلى أن التسجيل على القرض مفتوح لأي مسرح استفاد من المرحلة الأولى من برنامج دعم المسرحين والبالغ عددهم الإجمالي أكثر من 36 ألف مسرح وبالنسبة للمسرحين المسجلين للاستفادة من المرحلة الثانية في البرنامج يمكنهم التسجيل للاستفادة من القرض فور صدور القوائم الاسمية للمقبولين منهم بالبرنامج.

وبحسب عرنجي سيكون التسجيل متاحاً للراغبين بالاستفادة من القرض في محافظات حماة وحمص اعتباراً من بداية الشهر القادم كما يتم العمل على توسيع قاعدة شراكات الصندوق ليصار إلى تقديم قروض دون فائدة للمسرحين في باقي المحافظات او افتتاح فروع جديدة لمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير في باقي المحافظات قريباً.

وكان الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أصدر في الـ 21 من آب الماضي دليلاً توضيحياً حول آلية وشروط الاستفادة من القرض الوطني للمسرحين من خدمة العلم كما أطلقت مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير خدمة الاستعلام عن كل معلومات وتفاصيل القرض عبر التطبيق الإلكتروني (الوطنية.. موبايل) للأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد وقريباً للأجهزة العاملة بنظام (آي أو إس) وذلك في إطار تسهيل الإجراءات المتعلقة بالقرض الوطني لدعم وتمكين المسرحين.

يشار إلى أن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم أقره مجلس الوزراء في العاشر من شباط العام الماضي ويستفيد منه المسرحون ممن أمضوا خمس سنوات فأكثر في خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والمسرحون نتيجة الإصابة خلال العمليات الحربية بغض النظر عن مدة الخدمة ولا يتقاضون أي راتب كلي أو جزئي.