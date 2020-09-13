الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة منزل أحد الإرهابيين

أعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة من دورية المخابرات لمنزل أحد المطلوبين في محلة جبل البداوي.

وجاء في بيان الجيش "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار وقنبلة يدوية".

أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت لإطلاق نار ورمانة يدوية ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، وتقوم قوى الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/9EvwgmNKd1 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 13, 2020

وأتم البيان "أدى ذلك إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، وتقوم قوات الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".