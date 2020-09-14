الوفد الإماراتي في واشنطن: ننظر إلى الشرق الأوسط بطريقة مختلفة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، التي ترافق وفد بلادها إلى واشنطن من أجل توقيع الاتفاق مع إسرائيل، يوم غد الثلاثاء، أن "الإمارات تؤيد حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل، وتسعى إلى إعادة طرحه على الطاولة من جديد".

وقالت الهاشمي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء أمس الأحد: "نحن في الإمارات نؤمن بشدة بالحاجة إلى الحوار بين البلدان، وفي منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت: "ننظر إلى الشرق الأوسط بطريقة مختلفة، كما لدينا رؤية مغايرة لعالمنا العربي المليء بطاقات الشباب، الذين يسعون لبناء مستقبل جديد مختلف، لا يرزح تحت عبء وثقل الماضي"، متابعة: "هؤلاء الشباب يريدون مستقبلا مبنيا ومرتكزا على العلوم والابتكار والازدهار والتجارة والاستثمار".

ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولتي الإمارات وإسرائيل، غدا الثلاثاء، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.

ويضم الوفد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ شهر، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل. وباتت الإمارات أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر. وبعدها بأيام، سارت مملكة البحرين على نهج الإمارات، معلنة عن التطبيع مع إسرائيل.