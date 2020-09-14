سماع دوي انفجار في هضبة الجولان قرب الحدود السورية الإسرائيلية

سمعت من داخل مزارع شبعا أصوات قذائف مدفعية ثقيلة، صباح اليوم الاثنين، حيث تصاعد الدخان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وبحسب الوكالة، فإنه بالإضافة إلى نيران المدفعية، سُمع دوي إطلاق نيران الرشاشات بالقرب من المواقع الحدودية اللبنانية - الإسرائيلية.

— National News Agency (@NNALeb) September 14, 2020

وكانت الوكالة قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، عن وقوع انفجار في مرتفعات الجولان بالقرب من الحدود السورية - الإسرائيلية،

ولم ترد أنباء عن قوع خسائر بشرية أو مادية.