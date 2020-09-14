عون: مرة جديدة يدفع أبطال الجيش اللبناني من دمائهم ثمنا للتصدي للإرهاب

نشر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد فيها أن قوات الجيش اللبناني تدفع من دمائها ثمنًا للتصدي للإرهاب وحفظ أمن المجتمع وسلامته.

وجاء في التغريدة: "مرة جديدة، يدفع أبطال الجيش اللبناني من دمائهم ثمنًا للتصدي للإرهاب وحفظ أمن المجتمع وسلامته، من أجل الشهداء الذين سقطوا، علينا أن نترفع عن الأنانيات ونعطي الفرصة لوطننا للنهوض، ولشعبنا للالتفاف حول دولته ومؤسساته".

الرئيس عون: مرة جديدة، يدفع ابطال الجيش اللبناني من دمائهم ثمنًا للتصدي للارهاب وحفظ امن المجتمع وسلامته.

من اجل الشهداء الذين سقطوا، علينا ان نترفع عن الانانيات ونعطي الفرصة لوطننا للنهوض، ولشعبنا للالتفاف حول دولته ومؤسساته. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 14, 2020

​أعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة من دورية المخابرات لمنزل أحد المطلوبين في محلة جبل البداوي.

وجاء في بيان الجيش: "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار وقنبلة يدوية".

وأتم البيان: "أدى ذلك إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، وتقوم قوات الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم". وعادت قيادة الجيش اللبناني لاحقا ونعت في بيان، العسكريين الثلاثة بالإضافة إلى عسكري رابع الذي فارق الحياة في المستشفى متأثرا بجروحه.