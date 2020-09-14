الخارجية الأمريكية: "قانون قيصر" يدعم إيجاد حل سياسي للصراع في سوريا

قال جويل ريبين نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص لسوريا، إن قانون قيصر يمثل وسيلة أخرى لدعم الحل السياسي للصراع في سوريا.

وأكد بيرين أن هذا القانون يقوي الأدوات المتاحة للولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع السوري، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر.

RT @USEmbassySyria: قانون قيصر هو وسيلة أخرى لدعم الحل السياسي للصراع السوري ولتعزيز العدالة لضحايا وحشية نظام الأسد #حقائق_قيصر pic.twitter.com/URR3RpX51O — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) September 14, 2020

​وتابع بيرين: "ومن جانبنا، ستستمر الولايات المتحدة في الضغط حتى يوافق نظام الأسد على تنفيذ حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأضاف: "هناك أيضا خطوات أخرى ينص عليها قانون قيصر بوضوح على نظام الأسد تنفيذها، من وقف استهداف المدارس والمستشفيات، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين".

تجدر الإشارة إلى أن قانون قيصر دخل حيز التنفيذ، قبل نحو أسبوعين، والقانون يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.