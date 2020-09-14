مركز الملك سلمان للإغاثة يحذر من "قنبلة موقوتة" في البحر الأحمر

طالب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة النفطية "‎صافر" الراسية على بعد 4.8 ميل بحري من "ميناء عيسى النفطي" في محافظة الحديدة.

وأشار المركز السعودي، بحسب بيان له، إلى ما يترتب على ذلك من تسرب أكثر من مليون ونصف برميل نفط منها إلى البحر الأحمر، وتعريض الأحياء البحرية والتنوع البيولوجي للخطر.

كما أشار إلى "تجاهل جماعة "أنصار الله" الحوثية لكل المناشدات والتحذيرات التي وجهت لها، ورفضها إجراء الصيانة اللازمة لها، أو السماح لفريق دولي بالتدخل لإنقاذها".

#مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة "صافر" pic.twitter.com/Flj2yYeEGz — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) September 14, 2020

​وأوضح المركز أن حال الناقلة "صافر" وصل إلى نقطة حرجة، إذ باتت بمثابة قنبلة موقوتة تهدد البحر الأحمر والدول الواقعة عليه بكارثة إنسانية، مؤكدا أن الناقلة معرضة للانفجار في أي وقت بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ الانقلاب الحوثي.

كما حذر المركز من تهالك المنشأة والأنابيب والمعدات الخاصة بها وتعطل منظومة مكافحة الحريق تزامنا مع توقف أعمال الصيانة، وهو ما سيتسبب في تسريب الغاز الخامل والنفط الخام.