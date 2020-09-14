وصفتها بـ"رمز العجز العربي".. الحكومة الفلسطينية تشن هجوما على جامعة الدول العربية.. فيديو

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه اليوم الاثنين، أن الجامعة العربية تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها التي لم ينفذ منها شيء أصلا، داعيا إلى "تصويب" العلاقة معها.

وقال إشتيه: "يدرس مجلس الوزراء التوصية للرئيس تصويب علاقة فلسطين مع الجامعة العربية، التي تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها التي لم ينفذ منها شيء أصلا، والتي أصبحت رمزا للعجز العربي".

📹 الحكومة الفلسطينية تصف الجامعة العربية بـ"رمز العجز العربي" وتدرس "تصويب" العلاقة معها #فرانس_برس pic.twitter.com/YrGl1M3KgC — فرانس برس بالعربية (@AFPar) September 14, 2020

​وأضاف: "وندعو الدول العربية إلى رفض الخطوة الإماراتية البحرينية وعدم المشاركة في الاحتفالات المقامة غدا".

ووصل صباح اليوم وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.