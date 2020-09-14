دعوة لزيارة تل أبيب... اتصال هاتفي يجمع وزير الدفاع البحريني بنظيره الإسرائيلي

أجرى وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي بيني غانتس.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، تم خلال الاتصال مناقشة أهمية "اتفاقية ابراهام" مع دولة إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.

وتحدث الثنائي عن توقعاته المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، ما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي.

وفي ختام المحادثة، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي استضافة شريكه البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار معا.

ووصل صباح اليوم الاثنين، وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

وكان بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك أعلن أن الرئيس ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.