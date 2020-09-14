"صورة تاريخية"... كيف بدا الأمير محمد بن سلمان وهو في الابتدائية بجانب والده

تداول مستخدمو واقع التواصل الاجتماعي، صورة وصفت بـ"التاريخية" لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من مرحلة الطفولة وهو بصحبة والده العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان أول من شارك الصورة الحساب الرسمي لدارة الملك عبد العزيز على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والذي أشار إلى أن عمرها يعود إلى عام 1996.

وأشار الحساب إلى أن الصورة التقطت للأمير محمد بن سلمان وهو في المرحلة الابتدائية في أحد احتفالات مدارس العاصمة السعودية الرياض.

⁧#صورة_تاريخية⁩ |📸 #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان وهو في المرحلة الابتدائية في أحد احتفالات مدارس الرياض عام 1417هـ (1996م) ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/zsUmrT5xap — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 12, 2020

​يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، احتفل بعيد ميلاده الـ35 في 31 أغسطس/ آب.

ووُلد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس/ آب 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.