الخارجية الفرنسية: على القوى السياسية اللبنانية تشكيل حكومة دون تأخير

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين أن جميع القوى السياسية اللبنانية بحاجة إلى الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة على وجه السرعة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، ردا على سؤال حول ما إذا كانت باريس ستقبل التأجيل في تشكيل الحكومة، "إن القوى السياسية اللبنانية تم تذكيرها مرارا بضرورة تشكيل حكومة بسرعة لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الأساسية".

وأضافت "كل القوى السياسية اللبنانية أيدت هذا الهدف. والأمر متروك لها لترجمة هذا التعهد إلى أفعال دون تأخير. إنها مسؤوليتها".

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، اليوم الاثنين، إنه التقى بالرئيس ميشال عون لإجراء مزيد من المشاورات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المشاورات المستمرة أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومته بحلول موعد نهائي هذا الأسبوع تم الاتفاق عليه مع فرنسا.

قال أديب للصحفيين عقب اجتماعه بعون، بعد أن أعرب سياسيون مسيحيون وشيعة بارزون عن اعتراضهم على الطريقة التي يشكل بها أديب الحكومة، "إن شاء الله نأمل كل خير".

ووعد الزعماء اللبنانيون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت، في الأول من سبتمبر/ أيلول، بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، ضمن خارطة طريق قدمتها باريس للبدء في إصلاحات تهدف لإنهاء أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة عقود.