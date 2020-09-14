ظريف يعتبر تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل استثمارا انتخابيا لترامب

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين: "ترامب يبحث بيأس عن صورة انتخابية".

وأضاف: "صهر ترامب أجبر العملاء العرب للولايات المتحدة في المنطقة، على منحه صورة انتخابية، ولكن اتفاقيات السلام وقعت بين الحلفاء القدامى وليس الأعداء، يا له من تطور دبلوماسي! انتظروا القادم".

.@realDonaldTrump desperately needed a campaign photo. His son-in-law blackmailed their regional clients into giving him one.



The only problem: 'Peace agreements' being signed are NOT between foes but longstanding allies.



What a diplomatic coup!



Stay tuned for more... pic.twitter.com/xuoMECm2Um — Javad Zarif (@JZarif) September 14, 2020

وكان بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك أعلن أن الرئيس ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.