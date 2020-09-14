الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح ضد كوفيد-19

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في تغريدة على تويتر، أن اللقاح سيتاح "لأفراد خط الدفاع الأول لتوفير كافة وسائل الأمان لهؤلاء الأبطال وحمايتهم من أي أخطار".
الإمارات تعلن عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح #كوفيد-19.#نلتزم_لننتصر pic.twitter.com/uervjLQwG9— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) September 14, 2020
وذكرت وزارة الصحة أن النتائج المترتبة على تجربة لقاح لفيروس كورونا المستجد جاءت مشجعة.
وجاء في الإحاطة اليومية أنه "تم تجربة اللقاح على 1000 متطوع يعانون أمراض مزمنة ولم تحدث أية مضاعفات"، مؤكدة أن "النتائج الأولية مشجعة من ناحية وجود المضادات في الجسم والدراسة ما زالت مستمرة".
وأوضحت أن "نتائج التجارب السريرية في دولتنا تسير نحو الطريق الصحيح، وكافة الاختبارات التي أجريت نجحت حتى الآن".
وعن الحصيلة اليومية، أفادت الوزارة بـتسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 530 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم.
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