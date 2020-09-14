رئيس الوزراء الكويتي: الحالة الصحية لأمير البلاد تشهد تحسنا

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، إن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشهدا تحسنا.

ووفقا لصيحفة "القبس" المحلية، فإن رئيس المجلس، أحاط خلال اجتماعه الأسبوعي عبد الاتصال المرئي، بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

#مجلس_الوزراء: الحالة الصحية لـ #سمو_الأمير تشهد تحسناً



• على الجميع استقاء المعلومات المتعلقة بصحة سموه من مصادرها الرسميةhttps://t.co/ULEqM3TJkt — القبس الإلكتروني (@alqabas) September 14, 2020

هذا وأشار الديوان الأميري في الكويت، في وقت سابق، إلى أن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن الديوان الأميري على تواصل مستمر مع معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وأضاف بيان الديوان أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يُضمن البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي لأمير البلاد.

وأهاب بيان الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.