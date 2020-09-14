الجيش اليمني يستعيد السيطرة من "أنصار الله" على مواقع قرب الحدود السعودية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، استعادة مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن "الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش) وطيران التحالف العربي، سيطر على سلسلة جبال دحيضة شرق منطقة بير المرازيق (مديرية خب والشعف شرقي محافظة الجوف)، بعملية عسكرية مباغتة أوقعت قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الحوثيين".

ونقلت الوكالة عن القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، قوله إن "الجيش الوطني استعاد كل العتاد والأسلحة التي كانت بحوزة الحوثيين في تلك المواقع، ومن ضمنها عيارات ومعدات وأسلحة وذخائر أخرى متنوعة".

وأشار إلى "تدمير طيران التحالف آليتين تابعتين للحوثيين، ومصرع جميع من كانوا على متنهما".

وأشاد بـ "الاحترافية القتالية العالية التي يتمتع بها الجيش الوطني، وبالالتفاف الشعبي الكبير حول القوات المسلّحة في المعركة الوطنية المقدّسة للخلاص من براثن الإمامة ومرتزقة إيران في اليمن"، على حد تعبيره.

وثمن اللواء الوائلي "دعم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لقوات الجيش الوطني اليمني في معركة استعادة الدولة اليمنية وإنهاء انقلاب الحوثيين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع اليمنية "تنفيذ المنطقة العسكرية السادسة هجوما سريعا على مواقع للحوثيين في منطقة دحيضة شرق منطقة المرازيق (مديرية خب والشعف) شرقي الجوف، أوقعت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وأكثر من 10 أسرى من عناصرهم".