صحيفة: إضافة 3 دول إلى قائمة الدول الممنوعة من دخول الكويت

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، الدول الثلاث هي فرنسا والأرجنتين واليمن، كما تم إزالة سنغافورة من القائمة لتصبح بذلك 34 دولة ممنوعة من دخول البلاد، بعدما كانت 32 دولة.

وأكدت مصادر حكومية، أنه نظرا لموشرات ارتفاع نسبة إصابات كورونا في تلك الدول تم إضافتها للقائمة، وسيتم دراسة ومراجعة القائمة بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.

وعن الانتقال للمرحلة الخامسة، أكدت المصادر أن السلطات الصحية أجلت الانتقال لها لحين دراسة الموشرات الصحية لكورونا، وسيتم الانتقال لها بعد تقييمها من قبل اللجنة الوزارية العليا ولايوجد وقت محدد لذلك.