إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بفيروس كورونا

أعلنت النائبة بمجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صفاء الهاشم، رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي، عبر حسابها على منصة "إنستغرام": "‏ظهرت نتيجة فحص كورونا إيجابية. الحمدالله على كل حال".

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تأجيل جلسة الغد إلى الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن فحص النواب سيجري يوم السبت، حسبما أفادت صحيفة "القبس".

وقال الغانم، الاثنين:

استكمالا لما ذكرت يوم أمس نبدأ بالدعاء بالشفاء لكل زملائي النواب المصابين بمرض كورونا والشفاء لكل المصابين من أبناء الشعب الكويتي والمقيمين. حتى الآن، تأكدت إصابة 5 نواب ولم يتم فحص جميع النواب.

وفي تصريح سابق، أوضح الغانم، أنه تسلم كتابا رسميا من وزير الصحة، يوصي بإلغاء جلسة يوم غد الثلاثاء، بعد إصابة نائبين بفيروس كورونا وضرورة التأكد من عدم وجود مصابين آخرين، مبينا أن مكتب المجلس سيجتمع لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأضاف الغانم، في تصريح نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن كتاب وزير الصحة تضمن عدة أمور أهمها تأكيد إصابة نائبين بفيروس كورونا. وذكر أن الحكومة طلبت تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب الوضع الحالي والإفادات، فقد تكون هناك إصابات لنواب آخرين.