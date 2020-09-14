رسالة إلى السعوديين والعمانيين من الخارجية الإسرائيلية... فيديو

نشر حساب "إسرائيل في الخليج" على "تويتر" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة مواطن إسرائيلي إلى العمانيين والسعوديين.

وبحسب المقطع المصور، الذي نشره الحساب، يوجه مواطن إسرائيلي رسالة إلى السعوديين والعمانيين للمجيء إلى إسرائيل وتوقيع اتفاق سلام معها أسوة بالإمارات والبحرين.

وفي المقطع، الذي تم تصويره على جسر السلام في مدينة نتانيا الساحلية الإسرائيلية، تظهر أعلام الإمارات والبحرين إلى جانب الأعلام الإسرائيلية.

مواطن اسرائيلي يتواجد في جسر السلام في مدينة نتانيا الاسرائيلية حيث يرفرف أعلام الإمارات البحرين وإسرائيل 🇮🇱🇦🇪🇧🇭 @idan_ronen



pic.twitter.com/I6hMlQKYgW — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) September 14, 2020

​وفي خلفية المقطع يقول المواطن الإسرائيلي باللغة العربية: "أنا موجود هنا في جسر السلام، وأمامنا يرفرف علم البحرين وعلم الإمارات، يرفرفان هنا في إسرائيل، في مدينة نتانيا الساحلية 30 كم شمال تل أبيب".

وأضاف: "تعالوا يا سعوديين تعالوا يا عمانيين نستفيد جميعا من ثمار السلام".

ومساء اليوم الإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المزيد من الدول العربية في الطريق للانضمام إلى الاتفاقيات مع إسرائيل.

قلت في البلير هاوس بواشنطن:



أمسك بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وتصريح السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين.



هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط.



أعدكم, وفقا لما أشاهده هنا, بأن دول أخرى ستقوم بذلك أيضا. pic.twitter.com/LNjMLI4TJe — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 14, 2020

​وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "أمسك بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وتصريح السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين".

وأضاف "هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط. أعدكم وفقا لما أشاهده هنا، بأن دول أخرى ستقوم بذلك أيضا".