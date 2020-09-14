انخفاض كبير في وفيات كورونا في مصر

شهدت وفيات فيروس كورونا المستجد في مصر، يوم الاثنين، انخفاضا كبيرا، عن اليوم السابق.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، سجلت مصر 168 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا من 153 إصابة يوم الأحد.

وسجلت الوفيات 13 حالة، انخفاضا بمقدار 8 وفيات عن اليوم السابق، فيما بلغت حالات التعافي من كوفيد-19، 808 متعافين انخفاضا من 900 متعاف يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة".

أعلنت مصر، يوم السبت الماضي، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين مضادين لوباء (كوفيد-19) وذلك بالتعاون مع الحكومة الصينية وشركة إماراتية.



وفي 10 أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية إعادة فتح العديد من مستشفيات العزل بعد تزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا، وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريحات إعلامية، إن "إعادة فتح الإجراءات مستشفيات العزل تم بسبب تراجع الإجراءات الاحترازية للمواطنين".