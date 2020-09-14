إعلام: قصف صاروخي يستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد

أكدت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الاثنين، سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر أمني قوله، إن "القصف الصاروخي استهدف وفق المعلومات الأولية، السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر الأمني، أن "صواريخ كاتيوشا سقطت قبل قليل في محيط القاعدة العسكرية الأمريكية في السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء".

وأشار إلى، أن "منظومة مقاومة الدفاع الجوي الأمريكية (سي- رام)، والتي نصبتها الولايات المتحدة قبل أشهر للدفاع عن السفارة، أسقطت صاروخين اثنين".

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط إصابات بشرية.



يتبع...