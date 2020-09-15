اندلاع حريق داخل مجمع تجاري في وسط بيروت...فيديو

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور للحريق في المجمع التجاري في وسط بيروت، ولم تعرف أسباب الحريق.
السيطرة على حريق وسط بيروت pic.twitter.com/NDnfArm9Hd— Annahar (@Annahar) September 15, 2020
وبحسب صحيفة "النهار"، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، ولم يصل إلى المباني المجاورة.
#WATCH: The fire appears to have engulfed at least one side of the building in #Beirut's souk area in Lebanon pic.twitter.com/Tl4LsBy3LG— Arab News (@arabnews) September 15, 2020
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