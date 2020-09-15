اندلاع حريق داخل مجمع تجاري في وسط بيروت...فيديو

نشب حريق في مبنى تجاري ضخم في أسواق بيروت، اليوم الثلاثاء، حيث تصاعدت سحب الدخان من المبنى. وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحريق.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ​فيديو​ وصور للحريق في المجمع التجاري في وسط بيروت، ولم تعرف أسباب الحريق.

السيطرة على حريق وسط بيروت pic.twitter.com/NDnfArm9Hd — Annahar (@Annahar) September 15, 2020

وبحسب صحيفة "النهار"، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، ولم يصل إلى المباني المجاورة.