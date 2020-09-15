كوريا الجنوبية تزود العراق بـ"أكشاك مبتكرة" لمواجهة تفشي كورونا

وبحسب قناة "السومرية"، ستزود كوريا جمهورية العراق بأكشاك وعدد فحص PCR –RT الكورية الصنع من أجل دعم جهود العراق المستمرة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وسيتم تسليم الأدوات إلى وزارة الصحة العراقية في الأسابيع المقبلة من قبل السفارة الكورية في بغداد ومكتب وكالة التعاون الدولي الكورية.

وستتيح عدد فحص RT - PCR التي ستوفرها كوريا، والتي تبلغ قيمتها 400 ألف دولار أمريكي، 36400 فحص فردي لفيروس كورونا المستجد للشعب العراقي ومن المتوقع أن تساهم في الفحص الفعال والعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت السفارة في بيان: "جمهورية كوريا ستوفر ثلاث اكشاك فحص لأول مرة للعراق، توفر هذه الأكشاك المبتكرة طريقة أكثر أمانا وسرعة وفعالية من حيث التكلفة لفحص مرضی فيروس كورونا المستجد من خلال تمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية من أخذ العينات دون أي اتصال مباشر مع المرضى، وبالتالي السماح لهم بارتداء الحد الأدنى من معدات الحماية وتقليل وفت تطهيرهم بعد الفحص".

وأضافت السفارة: "قبل هذا التبرع باكشاك وعدد فحص RT - PCR، قدمت الحكومة الكورية في أيار الماضي ما قيمته 200.000 دولار أمريكي من عدد فحص RT - PCR وعدد فحص الأجسام المضادة و 50000 كمامة إلى جمهورية العراق كما أن حكومة كوريا تعد مساعدة طبية إضافية بما قيمته 200 ألف دولار أمريكي من الكمامات للمساعدة في احتواء انتشار فايروس كورونا المستجد في العراق".

وأتمت السفارة: "مكتب کوبكا في العراق سيواصل أيضا دعم حرب العراق ضد کوفيد 19 من خلال توفير الإمدادات الطبية والمواد التدريبية للمنظمات غير الحكومية في العراق ودعم بناء قدراتها".