دوي انفجار.. أنباء عن استهداف دبلوماسيين أجانب غربي بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، بدوي انفجار قرب جامع أم الطبول غربي العاصمة بغداد، ومعلومات متضاربة عن استهداف موكب لدبلوماسيين أجانب.

وحسب المعلومات التي لم تنفيها أو تؤكدها الجهات الأمنية الرسمية، أن تفجيرا لم يحدد نوعه عبوة أو سيارة مفخخة، استهدف موكبا دبلوماسيا بريطانيا قرب جامع "أم الطبول" الواقع بين منطقتي اليرموك والبياع، غربي العاصمة بغداد.

يتبع...