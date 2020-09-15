"سانا": سقوط مروحية أمريكية في الحسكة ومدرعات تطوق المكان

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصادر محلية، أن مروحية عسكرية أمريكية تحطمت بالقرب من قرية تل حداد في ريف اليعربية، في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.