"لن نتخلى عن ولاءاتنا"... الإمارات تقول إن التطبيع سيساعد في خدمة فلسطين

أكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية الإماراتي عمر سيف غباش، أن "التطبيع مع إسرائيل سيساعد الإمارات في خدمة القضية الفلسطينية بشكل أفضل"، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وقال سيف غباش، في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "الإمارات لن تتحدث أبدا نيابة عن الشعب الفلسطيني رغم إقامة علاقات مع إسرائيل، فنحن واضحون جدا في التزامنا بالقضية الفلسطينية ونؤمن تماما بأنها قضية عادلة وأنه يجب تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نحن نعتقد أنه سيكون بمقدورنا خدمة القضية الفلسطينية بشكل أفضل من خلال علاقات طبيعية مع إسرائيل، ليس على الجميع أن يصدقونا لكننا نؤمن بأن تلك العلاقات ستتيح لنا التحدث مع أصدقائنا وشركائنا الإسرائيليين بشأن القضية الفلسطينية وكل القضايا التي تهمنا جميعا".

وحث مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية الإماراتي، السلطة الفلسطينية على استغلال تعليق الضم للعودة للحوار مع إسرائيل، مؤكدا أن "الفلسطينيين بحاجة إلى الرغبة في مساعدة أنفسهم".

وشجع غباش السلطة الفلسطينية على العودة للحوار مع إسرائيل، وقال :"بالنظر إلى ما تمكنا من تحقيقه، نشجع الفلسطينيين على التواصل مع الإسرائيليين والسلطات الأمريكية، وإعادة التفكير فيما قد يكون ممكنا".

وأكد على أن بلاده تطورت على مدار السنين، ما أدى إلى وجود مصالح جديدة "إضافة إلى المصالح العربية الإسلامية التقليدية". وقال: "رغم أننا اكتشفنا أن لدينا مصالح جديدة، فإن هذا لا يعني أن نتخلى عن ولاءاتنا التقليدية".

وتشهد حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. ويقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين؛ بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني؛ فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.