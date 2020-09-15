سفارة بريطانيا في بغداد: هجوم بعبوة ناسفة استهدف سيارات دبلوماسية

قالت السفارة البريطانية في بغداد إن هجوما بعبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف سيارات دبلوماسية بريطانية في العاصمة العراقية اليوم الثلاثاء.

وأشارت السفارة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات، بحسب وكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها".

وأكدت وسائل إعلام عراقية، ليل (الاثنين-الثلاثاء)، سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر أمني، قوله: "القصف الصاروخي استهدف وفق المعلومات الأولية، السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر الأمني أن "صواريخ كاتيوشا سقطت قبل قليل في محيط القاعدة العسكرية الأمريكية في السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء".

وأشار إلى أن "منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (سي- رام)، والتي نصبتها الولايات المتحدة قبل أشهر للدفاع عن السفارة، أسقطت صاروخين اثنين".