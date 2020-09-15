منها أوقاف الكنيسة ونزع ملكية  العقارات... السيسي يعدل أحكام عدد من القوانين

وقّع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تعديلات لبعض أحكام عدد من القوانين، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن السيسي وقع تعديلات لقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 ب تنظيم الشهر العقاري.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ووقع السيسي كذلك قانون رقم 188 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. وكذلك قانون رقم 190 لسنة 2020 بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وكذلك قانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وأوضح الموقع أن القوانين نشرت في الجريدة الرسمية.