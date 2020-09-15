ليبيا تعلن مقتل 7 من إرهابيي "داعش" بينهم مصري وسعوديان

أعلن الإعلام الحربي في ليبيا مقتل عنصرين من "داعش"، أحدهما يحمل الجنسية المصرية والآخر يحمل الجنسية الأسترالية.

وقال الرائد خليفة العبيدي أمر الإعلام الحربي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "الوحدات العسكرية بالكتيبة 116 مُشاة والكتيبة 160 مُشاة قامت بحسم معركة حي عبد الكافي في مدينة سبها والقضاء بالكامل على الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، بعدما استمرت المعركة لأكثر من ستة ساعات".

وأشارت الخلية في بيانها إلى أن "تأخر حسم المعركة كان لتحصن العدو بشكل كامل ولاستخدامه الآساليب الانتحارية وتلغيمه لكافة مواقعه، ولتسليحه بالعتاد المتطور".

ولفت البيان إلى أن "هذه الجماعات الإرهابية قامت باستهداف وحدات القوات المسلحة بأكثر من اثنين وثلاثين قنبلة يدوية".

وأكدت الخلية أن "وحدات القوات المسلحة قامت خلال هذه العملية بقتل أكثر من سبعة أشخاص خلال هذه العملية، اثنان سعوديان؛ رغم محاولاتها القبض عليهم أحياء".

وأضافت أن "السعودي الثالث قام بتفجير نفسه، وقامت وحدات القوات المسلحة بقتل شخص أسترالي الجنسية وآخر مصري وإثنان يحملان الجنسية الليبية ينتمون للتنظيم، وتم أسر امرأتين تنتميان لتنظيم داعش "الأولى تحمل الجنسية المصرية والثانية تحمل الجنسية الليبية" ويتم حالياً التحقيق معهما".