زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينوي إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين.

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن زعيم المعارضة الإسرائيلية تأكيده بأن "لا نية" لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين، وذلك قبل ساعات من توقيع إسرائيل اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لوكالة #فرانس_برس أن "لا نية" لدى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين، وذلك قبل ساعات من توقيع #إسرائيل اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العلاقات مع #الإمارات و #البحرين. https://t.co/XzEgOBuNvc



✍️ @LavalleeGL pic.twitter.com/SJ9nS4YUPN — فرانس برس بالعربية (@AFPar) September 15, 2020

​وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، إن المزيد من الدول العربية في الطريق للانضمام إلى الاتفاقيات مع إسرائيل.

وأضاف: "هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط. أعدكم وفقا لما أشاهده هنا، بأن دولا أخرى ستقوم بذلك أيضا".

وستُعقد مراسم التوقيع على اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في واشنطن ظهر اليوم الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر. ومن المتوقع أن ينضم وفد بحريني لتوقيع الاتفاقية.