منها لجرحى الوطن... قروض حكومية للسوريين

أعلن المصرف التجاري السوري استئناف منح قروض التجزئة (الشخصية والسلع المعمرة وجريح الوطن) والبدء باستلام الوثائق والأوراق المطلوبة للقروض اعتباراً من اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن المصرف طلب في تعميم له من جميع فروعه استئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة والمباشرة حصرا لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض العقارية.

ودعا المصرف إلى التريث في منح قرض المهن لحين صدور تعليمات لاحقة، وكذلك إلى الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية دوارة جاري مدين وحسم سندات وغيره لحين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن منذ نحو أسبوع موافقته على السماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية والقروض.