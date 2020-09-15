بنك لئومي الإسرائيلي يوقع اتفاقات مع بنكين إماراتيين

وقع بنك لئومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مذكرتي تفاهم مع بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني.

وكان بنك هبوعليم قد وقع، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ووصل، اليوم الثلاثاء، ممثلو كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتوقيع اتفاق السلام، في حدث قال مسؤولون في البيت الأبيض إنه سيكون بحضور كبير.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".