تسجيل
14:10 GMT15 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لأخبار التطبيع أعلام إسرائيل والولايات المتحدة والبحرين والإمارات

    ضغوط أمريكية لحل الأزمة الخليجية... ما علاقتها بالتطبيع مع إسرائيل؟

    © REUTERS / NIR ELIAS
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1046538650_0:206:3072:1934_1200x675_80_0_0_3be83aeb80634aa83dfa08ea576b4da9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009151046549501-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F/

    إشارات جديدة حملتها تصريحات مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر بشأن الأزمة الخليجية.

    وقالت الخاطر إن الأسابيع القادمة قد تكشف "شيئا جديدا" بخصوص أزمة بلادها مع جيرانها الخليجيين.

    لولوة رشيد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، الدوحة 14 فبراير 2018
    © AFP 2020 / Stringer
    قطر تعلن موعد التطبيع مع إسرائيل وتتحدث عن نقطة جديدة في حل الأزمة الخليجية
    تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية جاءت في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية حيث أضافت أنه "في الشهرين الماضيين، كانت هناك رسائل ورسل يتنقلون ذهابا وإيابا. من المبكر جدا الحديث عن اختراق حقيقي، لكن الأسابيع القليلة المقبلة قد تكشف شيئا جديدا".

    ما حقيقة العلاقة بين التطبيع والأزمة الخليجية؟

    بحسب الخبراء، هناك علاقة بين التطبيع الإماراتي والبحريني من جهة وإسرائيل من جهة أخرى والأزمة الخليجية من جهة ثالثة، فبحسب الخبير السعودي سعد بن عمر مدير مركز دراسات القرن بالسعودية، تحاول قطر استثمار الأمر من أجل عودة العلاقات وذلك من خلال الضغوط الأمريكية.

    على الجانب الأخر، أكد الخبير القطري علي الهيل المحلل السياسي، على العلاقة بين الأمرين وأن الضغوطة الأمريكية مستمرة في هذا الاتجاه.

    تعويل قطري

    في البداية قال سعد بن عمر مدير مركز دراسات القرن بالسعودية، إن تأخر قطر في التوقيع على اتفاقية سلام مع إسرائيل تتعلق بآمال أن يرتبط ذلك بأوراق أخرى بشأن الأزمة الخليجية.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الجانب القطري يعول على أن تقوم الإدارة الأمريكية بضغوط على دول المقاطعة بإعادة العلاقات مع قطر كما كانت مقابل التطبيع مع إسرائيل.

    وأوضح أن قطر لم تقدم أي خطوة تجاه الأمن الاستراتيجي الخليجي، وأن الأزمة تزداد تعمقا من فترة لأخرى، في حين أن القطريين لا يستطيعون التأثير على الولايات المتحدة بربط العلاقة مع إسرائيل بالضغط على دول الخليج.

    وشدد على أن المملكة العربية في حال إجراء مفاوضات مع قطر فذلك سيكون بالشروط المعروفة، ينطبق ذلك على كافة العلاقات مع دول المقاطعة.

    دوافع ترامب

    من ناحيته قال الدكتور علي الهيل المحلل السياسي القطري، إن الرئيس الأمريكي يواجه أزمات عدة في الداخل الأمريكي، بشأن كورونا والعنصرية، وذلك يلجأ للانجازات الخارجية.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي يسعى لكسب الرأي العام الداخلي من خلال الإنجازات الخارجية المتعلقة بالسلام مع إسرائيل ونقل السفارة للقدس وكذلك الإقرار بأن الجولان تابعة لإسرائيل.

    وأشار إلى أن الرأي العام الداخلي الأمريكي غير معني بهذه الانجازات الخارجية في ظل الخسائر الفادحة إثر أزمة كورونا، وأن هذه العمليات تهم "اللوبي اليهودي" داخل الولايات المتحدة الذي يفلتر كل القرارات الصادرة عن ترامب تجاه المنطقة العربية لصالح إسرائيل.

    ويشير الهيل إلى أن التطبيع مع إسرائيل تصب في صالح رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يعاني تهم الفساد والكثير من الأزمات، وأن الضغوط الأمريكية تجاه المصالحة الخليجية والسلام جادة هذه المرة على عكس المرات السابقة.

    لا جديد على الأرض

    في ذات الإطار قال الكاتب السعودي فيصل محمد الصانع، إن حل الأزمة الخليجية مرهون بالتزام قطر بتنفيذ الشروط التي اتفقت عليها الدول الأربع "السعودية، الامارات، البحرين، مصر"، وأولها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المقاطعة وعدم التحريض عليها.

    جاريد كوشنر
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    كوشنر: قادة الخليج يرون أن الأزمة الخليجية طالت ويريدون حلها
    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن تصريح متحدثة الخارجية القطرية ليس الأول من قبل المسؤولين القطريين بخصوص الأزمة والتحدث عن انفراجة، إلا أن ذلك لم يحدث بالرغم من الوساطات الكويتية والأمريكية ومحاولة حلحلة الأزمة.

    ويرى الصانع أن هناك أمرا جديدا يقلق الجانب القطري، وينهي دورهم السياسي في المنطقة، وهو اتفاق السلام، وفتح العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، حيث لن يكون هناك أي اعتبار للدور القطري، كونه كان سباقا بفتح مكتب تجاري لإسرائيل، والذي كان مصدرا قويا للقطريين في التلاعب على التناقضات السياسية في المنطقة.

    وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت وتسعى منذ بداية المقاطعة إلى حل الأزمة الخليجية، حيث تحدث الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة عن محاولة إيجاد حلول، وكذلك أوفد وزير خارجيته مايك بومبيو إلى المنطقة أكثر من مرة، دون جدوى.

    وبحسب الصانع، يريد ترامب إنجاز قفزة في ملف الأزمة الخليجية، قبيل الانتخابات الأمريكية المقبلة، لتكون واحدة من الملفات التي قامت إدارته بحلها.

    انظر أيضا:

    واشنطن: أمير الكويت يلعب دورا قياديا في حل الأزمة الخليجية
    "جائحة كورونا" تدفع دول الخليج لتعزيز برامج الأمن الغذائي... كيف تغلبت على الأزمة
    كوشنر: قادة الخليج يرون أن الأزمة الخليجية طالت ويريدون حلها
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, مصر, الإمارات, السعودية, قطر, الأزمة الخليجية, التطبيع مع إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    وصول مجموعة من العلماء الروس على متن كاسحة جليد إلى محطة إس بي-40 الجديدة في القطب الشمالي.
    كابوس واشنطن... روسيا والصين في القطب الشمالي
    شركة هواوي تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    "هواوي" تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    إنفوجرافيك.. 5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك