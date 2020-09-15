تحديث الجيش بـ"إف 35"... الإمارات تقول إن الاتفاق مع إسرائيل سيزيد المنطقة نفوذا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن قرار بلاده "تطبيع العلاقات مع إسرائيل كسر الحاجز النفسي وهو السبيل لمضي المنطقة قدما".

وأضاف قرقاش، أن "الاتفاق سيساعد الإمارات والمنطقة وسيزيدهما نفوذا"، وقال إن "تعليق إسرائيل لخطط ضم أراض فلسطينية سيضع حدا لتقويض حل الدولتين". ومضى قائلا إن "ثمة حاجة لانفراجة استراتيجية لكنها لن تحدث بين عشية وضحاها"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأكد أن وجود الولايات المتحدة كوسيط في اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يضمن له أن تعليق ضم أراض فلسطينية سيصمد، لكنه اكد أنه ليس على دراية بموعد انتهاء تعليق ضم الأراضي.

وقال قرقاش، إن هذا ليس الوقت المناسب لمراجعة مبادرة السلام العربية، وإنها لا تزال حجر الزاوية في التزام الإمارات تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الإمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات القادمة لكن عليهم قيادة المسيرة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إنه ستكون هناك جالية يهودية كبيرة في الإمارات من الإسرائيليين وغيرهم، وتابع إن "دعم المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن لاتفاق أبراهام أمر مشجع كثيرا"، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو الإمارات لعدم التكيف مع إدارة أمريكية جديدة.

وبشأن حصول الإمارات على المقاتلة الأمريكية إف-35، قال قرقاش إن "الإمارات تسعى لتحديث جيشها وتطلب الحصول على المقاتلة إف-35 منذ وقت طويل"، مؤكدا أن الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يعالج "أي ذرة شك" في السبب وراء سعي الإمارات للحصول على المقاتلة الأقوى في العالم، لأن المقاتلة إف-16 التي هي عماد القوات الجوية الإماراتية عمرها الآن 20 عاما".

وتشهد حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. ويقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين؛ بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني؛ فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.