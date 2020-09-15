مصر... عشرات القوافل الطبية تقدم خدماتها مجانا في المناطق النائية والمحرومة 

أطلقت وزارة الصحة المصرية 67 قافلة طبية مجانية، بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بجميع محافظات البلاد.

وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأكد خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية.

وأشار إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، منوها إلى أنه تم إطلاق 4 قوافل طبية اليوم بمناطق تابعة لعدد كبير من المحافظات المصرية.