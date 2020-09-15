سوريا... إعادة افتتاح مطار دمشق الدولي

أقر مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة.