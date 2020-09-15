هيئة "الطيران المدني" السعودية تعلن شروط دخول غير المواطنين إلى المملكة

أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن شروط السماح لغير المواطنين للدخول المملكة"، وذلك في أولى أيام تنفيذ قرار إعادة تسيير الرحلات الدولية الجوية جزئياً لفئات مستنثاة.

وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان ، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، باستعداد المطارات السعودية الدولية تشغيليا لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، بعد انطلاق أولى الرحلات الدولية.

وأكد الهيئة، أن ضوابط المرحلة تشمل "عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار".

وأشار البيان، إلى "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص الـ(PCR) السلبي، لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وبينت الهيئة، أنها "ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة".

— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) September 15, 2020

وحددت وزارة الداخلية السعودية، أمس الاثنين، فئات المواطنين المسموح لهم بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها اعتبارا من السادسة صباح اليوم، مؤكدة أن الفئات المسموح لها بالسفر تشمل العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، من الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة.

كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية، 7 شروط لنقل المسافرين إلى المملكة، من بينها: إخضاع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام. وأضافت أن الخطوط السعودية ألزمت جميع المسافرين إلى المملكة بضرورة تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.